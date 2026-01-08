Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

За 2022-2025 роки з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло майже 1,4 тис., повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

Зокрема, згідно з відповіддю Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна", протягом 2022-2025 років 1378 релігійних громад ухвалили рішення про зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях з Української православної церкви (Московського патріархату) на Православну церкву України.

Зазначається, що в 2022 році таке рішення прийняло 483 релігійні громади, в 2023 році - 471 релігійна громада, в 2024 році - 233 релігійні громади і в 2025 році - 191 релігійна громада.

Якщо говорити в розрізі областей, то за 2022-2025 роки із УПЦ (МП) до ПЦУ найбільше перейшло релігійних громад в Київській області (306), Хмельницькій області (295), Вінницькій області (159), Житомирській області (128) і Черкаській області (104).

Найменше релігійних громад за ці роки перейшло у Києві (6), Херсонській області (6), Харківській області (6), Миколаївській області (6), Івано-Франківській області (4) і Дніпропетровській (4), а в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях з УПЦ (МП) до ПЦУ не перейшло жодної релігійної громади за 2022-2025 роки.

Також у Службі повідомили, що станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалось 10118 релігійних організацій УПЦ (МП), з них 9792 - релігійні громади.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло, що підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам ПЦУ змінили у 2018 році 2 релігійні громади УПЦ (МП), у 2019 році - 319 громад, у 2020 році – 30, у 2021 році – 25 громад.

Як повідомлялося, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

21 серпня 2024 року голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що якщо предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій до нього звернеться з бажанням увійти до Православної церкви України, він запропонує справедливу модель.

29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).