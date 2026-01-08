Інтерфакс-Україна
Події
11:40 08.01.2026

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

2 хв читати
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

За 2022-2025 роки з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло майже 1,4 тис., повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

Зокрема, згідно з відповіддю Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна", протягом 2022-2025 років 1378 релігійних громад ухвалили рішення про зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях з Української православної церкви (Московського патріархату) на Православну церкву України.

Зазначається, що в 2022 році таке рішення прийняло 483 релігійні громади, в 2023 році - 471 релігійна громада, в 2024 році - 233 релігійні громади і в 2025 році - 191 релігійна громада.

Якщо говорити в розрізі областей, то за 2022-2025 роки із УПЦ (МП) до ПЦУ найбільше перейшло релігійних громад в Київській області (306), Хмельницькій області (295), Вінницькій області (159), Житомирській області (128) і Черкаській області (104).

Найменше релігійних громад за ці роки перейшло у Києві (6), Херсонській області (6), Харківській області (6), Миколаївській області (6), Івано-Франківській області (4) і Дніпропетровській (4), а в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях з УПЦ (МП) до ПЦУ не перейшло жодної релігійної громади за 2022-2025 роки.

Також у Службі повідомили, що станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалось 10118 релігійних організацій УПЦ (МП), з них 9792 - релігійні громади.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло, що підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам ПЦУ змінили у 2018 році 2 релігійні громади УПЦ (МП), у 2019 році - 319 громад, у 2020 році – 30, у 2021 році – 25 громад.

Як повідомлялося, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

21 серпня 2024 року голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що якщо предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій до нього звернеться з бажанням увійти до Православної церкви України, він запропонує справедливу модель.

29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Теги: #перехід #пцу #упц_мп #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 08.01.2026
Держетнополітики понад 3,3 тис. разів клопотала перед прикордонниками про виїзд за кордон військовозобов'язаних у 2025р., 14 - порушили умови

Держетнополітики понад 3,3 тис. разів клопотала перед прикордонниками про виїзд за кордон військовозобов'язаних у 2025р., 14 - порушили умови

19:09 03.01.2026
Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

16:03 25.12.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Корецького монастиря (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Корецького монастиря (МП)

13:36 25.12.2025
Держетнополітики не виявила ознак афілійованості управління Одеської єпархії РПЦ закордоном із забороненою організацією

Держетнополітики не виявила ознак афілійованості управління Одеської єпархії РПЦ закордоном із забороненою організацією

17:28 16.12.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

17:52 11.12.2025
УПЦ (МП) намагається затягувати судові процеси - голова Держетнополітики

УПЦ (МП) намагається затягувати судові процеси - голова Держетнополітики

10:49 27.11.2025
Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

16:42 26.11.2025
Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

12:38 17.11.2025
Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

17:07 14.11.2025
Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

ВАЖЛИВЕ

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

ОСТАННЄ

Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

Кабмін спрямував до місцевих бюджетів 1,3 млрд грн на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів

У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

У Кривому Розі без електрики близько 30 тис. абонентів, відновлено водо- та теплопостачання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА