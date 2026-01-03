Інтерфакс-Україна
Події
19:09 03.01.2026

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Вашингтон візьме на себе керівництво Венесуелою, поки не зможе провести "безпечний" перехід влади в цій країні.

"Ми будемо керувати країною, доки не настане такий момент, коли ми зможемо здійснити безпечний, правильний, розсудливий перехід влади", - сказав глава Білого дому, під час виступу на пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

"Ми хочемо миру, свободи і справедливості для прекрасного народу Венесуели", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що однієї атаки на Венесуелу виявилося достатньо. "Насправді, ми припускали, що знадобиться друга хвиля, але тепер, мабуть, не знадобиться. Перша атака була настільки успішною, що нам, напевно, не доведеться здійснювати другу", - сказав Трамп.

Він також заявив, що військові США змогли швидко позбавити боєздатності венесуельську армію: "Їхні сили були повністю розтрощені, дуже швидко паралізовані".

За словами Трампа, в операції у Венесуелі було задіяно безліч літаків і вертольотів, серед військовослужбовців загиблих немає. "Багато гелікоптерів, літаків, багато людей були залучені в цю операцію. Але жодна одиниця техніки не була втрачена, жоден військовослужбовець не був убитий", - сказав він.

 

 

 

Теги: #перехід #венесуела #влада #трамп

