"ДТЕК" заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, після підключення всієї обіцяє зробити все можливе для повернення світла населенню.

"Дніпропетровщина: енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури в області", - йдеться в повідомленні компанії в Телеграм у четвер.

Згідно з ним, відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі — працюють бригади з усієї області.

"Щойно ми заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам", - наголосив "ДТЕК".