10:06 08.01.2026
ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області
"ДТЕК" заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, після підключення всієї обіцяє зробити все можливе для повернення світла населенню.
"Дніпропетровщина: енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури в області", - йдеться в повідомленні компанії в Телеграм у четвер.
Згідно з ним, відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі — працюють бригади з усієї області.
"Щойно ми заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам", - наголосив "ДТЕК".