Інтерфакс-Україна
Події
10:06 08.01.2026

ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

1 хв читати
ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

"ДТЕК" заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, після підключення всієї обіцяє зробити все можливе для повернення світла населенню.

"Дніпропетровщина: енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури в області", - йдеться в повідомленні компанії в Телеграм у четвер.

Згідно з ним, відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі — працюють бригади з усієї області.

"Щойно ми заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам", - наголосив "ДТЕК".

Теги: #дтек #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 08.01.2026
У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

00:26 08.01.2026
ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

23:26 07.01.2026
Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

23:01 07.01.2026
На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

08:40 06.01.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

18:52 02.01.2026
В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

18:46 02.01.2026
Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

08:00 02.01.2026
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

ОСТАННЄ

У Кривому Розі без електрики близько 30 тис. абонентів, відновлено водо- та теплопостачання

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з 22 січня за оновленими графіками

Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

Окупанти захопили два села в Сумській та Донецькій областях, загалом 7,6 кв. км

На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Стефанчук сподівається на якнайшвидше ухвалення санкційного законопроєкту США проти РФ

Ворог атакував Херсонщину, три жертви та двоє постраждалих

Окупанти за добу втратили 1 400 осіб та 112 од. спецтехніки - Генштаб

У Запорізькій області відновили електропостачання після ворожої атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА