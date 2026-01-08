На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

Через негоду в Івано-Франківській області для розчищення снігу на дорогах національного та місцевого значення залучено 94 одиниці спецтехніки та 135 працівників, повідомила очільниця обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

"На цю годину для розчищення проїзної частини доріг державного значення від снігу та протиожеледної обробки залучено 53 одиниці спецтехніки та 67 робітників підрядного підприємства Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Проїзд забезпечено. До розчищення доріг місцевого значення залучено 68 працівників та 41 одиницю спецтехніки", - написала вона у Телеграмі.

За її словами, дорожники насамперед забезпечують проїзд головними логістичними маршрутами. Роботи тривають, всі відповідні служби працюють у посиленому режимі.