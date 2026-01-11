Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

Погодні умови надалі суттєво ускладнюють роботи з відновлення пошкоджених електромереж, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Мороз, ожеледь, обледеніння дерев та електромереж, повалені дерева, які перекривають під’їзди до ліній електропередач, значно сповільнюють роботи. У багатьох місцях бригади змушені діставатися до пошкоджень у вкрай складних умовах - часто пішки, у мороз і сніг", - написав він у телеграмі.

Калашник пояснив, що під час сильного морозу та обледеніння дроти електромережі вкриваються льодом, їхня вага зростає, через що вони провисають або рвуться, інколи ламаються опори. Дроти можуть торкатися гілок чи одне одного, спричиняючи нові аварії через коротке замкнення та знеструмлення.

Крім того, на дорогах Київщини також триває постійна робота. Станом на ранок неділі для очищення та обробки доріг від снігу й ожеледиці на території Київської області задіяно 381 одиницю спеціальної техніки - посипальну техніку, бульдозери, грейдери та навантажувачі. Роботи тривають безперервно навіть у найвіддаленіших куточках.

У Бориспільській та Броварській громадах додатково розміщено вагони незламності, розгорнуто намети Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), активно людей підтримує соціально відповідальний бізнес - пункти незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети та отримати допомогу.