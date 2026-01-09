Інтерфакс-Україна
Події
21:29 09.01.2026

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

Тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів, запроваджене через негоду у Рівненській, Волинській та Житомирській областях, скасовано, йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України в п’ятницю.

Зазначається, що заради недопущення повторних заторів на окремих проблемних ділянках доріг рух з інших областей в сторону м.Рівне буде запускатися дозовано.

"Негода триває. Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та враховувати складні погодні умови під час планування маршрутів ", - наголосили в агентстві відновлення.

Як повідомлялось, обмеження застосовувались на дорозі М-06 Київ–Чоп на ділянці км 68+340 – км 258+513 в Житомирській та Рівненської областях, а також у Волинської області на ділянці автодороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне від км 94+376 до км 130+070.

Укргідрометцентр повідомив, що в Україні в суботу, 10 січня, у північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без опадів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба напередодні зазначав, що найскладніша ситуація була на Житомирщині, зокрема за добу випало до 35 см снігу.

"Пік циклону минув, однак роботи із забезпечення проїзду на дорогах державного значення тривають ", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в п’ятницю.

 

Теги: #обмеження #дороги

