09:39 08.01.2026

Окупанти захопили два села в Сумській та Донецькій областях, загалом 7,6 кв. км

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти захопили в середу села Андріївка Сумського району Сумської області та Новомаркове Краматорського району Донецької області і просунулися біля сусіднього села Майське.

"Ворог окупував Андріївку та Новомаркове, а також просунувся поблизу Майського", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в ніч на четвер.

Згідно з мапами проєкту, на часовоярському напрямку, де розташовані Новомаркове і Майське, площа російської окупації зросла на 5,27 кв км (частково за рахунок скорочення "сірої зони" на 1,22 кв км), а на сумському напрямку – на 2,31 кв км ("сіра зона" зросла ще на 0,17 кв км).

Також на 3,98 кв км розширилась "сіра зона" на новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області, де площа окупації за добу не зросла.

На інших напрямках фронту – без змін.

Таким чином, окупанти зайняли 7,58 кв км за добу, "сіра зона" зросла на 2,53 кв км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 6,83 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 0,4 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

