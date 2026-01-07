Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС, зокрема, відкриття кластерів щодо перемовин про вступ в Європейський союз і початок імплементації пакету допомоги Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я радий бути тут в той час, коли Республіка Кіпр приймає головування в Європейському Союзі і ми багато чого чекаємо від цього головування для України. Цей момент дуже важливий так само, як і для Кіпру, бо і Кіпр досі розділений, але хоче побудувати міцний мир в Європі. Так, є країни невеликі за розміром, але ті, що здобули голос в багатьох європейських інституціях, ми вбачаємо в цьому символізм Європи", - сказав Зеленський під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

За словами президента, кожна нація заслуговує на те, щоб стати повноправним членом ЄС, і Україна сподівається, що головування Кіпру в Раді ЄС допоможе в цьому процесі. Зеленський зазначив, що він і президент Кіпру Нікос Христодулідіс обговорили те, що Україна залишатиметься одним із пріоритетів роботи в Європі.

"Ми сподіваємося, що всі кластери перемовин будуть відкриті для України і для наших друзів з Молдови. Під час вашого головування, ми сподіваємося побачити початок імплементації пакету допомоги Україні, що допоможе зміцнити нашу стійкість і стійкість всієї Європи", - наголосив Зеленський.