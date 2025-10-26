Інтерфакс-Україна
Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який бреше про санкції

Міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Face the Nation на CBS News назвав посланця кремлівського диктатора Кирила Дмитрієва російським пропагандистом.

"Ну, я думаю, що Росія одразу відчує біль. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися. І Маргарет (Бреннан – кореспондентка), ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він скаже?", - сказав Бессент в ефірі Face the Nation на CBS News.

"Звичайно, російська економіка — це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, понад 20%, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки", - зазначив він.

За його словами, ця кампанія максимального тиску, що реалізує президент США Дональд Трамп, спрацює. "Якщо ви переглянете кожну тезу росіян, вони, здається, використовують слово: "Ми імунізували економіку проти цього". Ну, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Тож знову ж таки, президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, а потім ви цитуєте російського пропагандиста".

Наразі спецпредставник Путіна Дмитрієв знаходиться у США. Його візит триває вже третій день. Однак зустріч зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом поки не відбулася. Як повідомляють росЗМІ Дмитріев повторює тезу Путіна про нібито те, що "вирішення українського конфлікту можливе тільки за умови викорінення його причин".

