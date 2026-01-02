Інтерфакс-Україна
Події
15:03 02.01.2026

Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

1 хв читати
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що має намір провести телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 5 січня, після обіду.

Як повідомляє агентство Reuters, розмова Ердогана і Трампа стосуватиметься мирних зусилля між Україною та Росією, а також питання, пов’язані з Газою.

У п’ятницю в Стамбулі Ердоган також заявив журналістам, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан найближчими днями візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих".

Турецьке агентство Anadolu повідомило, що про це лідер Туреччини заявив після п’ятничної молитви.

"У понеділок ми проведемо ще одну розмову з президентом США Дональдом Трампом", – сказав Ердоган в Стамбулі, додавши, що розмова із Трампом відбудеться після обіду.

Згадуючи про величезну підтримку турецького народу Палестині в день Нового року, Ердоган сказав, що масовий мітинг в Стамбулі став "історичним моментом", додавши, що це показало, що "Палестина не самотня".

Теги: #ердоган #розмова #трамп

