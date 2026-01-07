Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Україна буде продовжувати гуманітарний трек, ще невідомо чи це буде на базі Туреччини, а також обговорює з партнерами майбутні потенційні перемовини і місце їхнього проведення, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Передусім Туреччина була майданчиком перемовин. Ми досягли там рішень щодо повернення наших військових полонених, щодо обмінів. Я думаю, що ми будемо продовжувати цей трек. Я не знаю, чи це буде на базі Туреччини, а може в іншій державі. Подивимося", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Безумовно, ми обговорюємо з нашими партнерами майбутні перемовини і де вони можуть бути", - зазначив президент.