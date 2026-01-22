Інтерфакс-Україна
16:43 22.01.2026

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі.

"Мадуро в суді в Нью-Йорку, але Путін - не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі від часів Другої світової війни. І той, хто її почав, не лише на свободі - він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі", - сказав Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер.

"І знаєте що? У нього є певні успіхи. Це правда. Саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані заморожені російські активи. Не ті, хто мають сили покарати його за цю війну", - наголосив Зеленський.

"На щастя, ЄС вирішив заморозити російські активи. І я вдячний за це", - додав Зеленський. Але, за словами президента України, "коли прийшов час використати ці кошти на захист від російської агресії, рішення було заблоковано. Путін зміг зупинити Європу. На жаль".

