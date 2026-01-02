В Україні у суботу очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сильного вітру

В Україні у суботу, 3 січня, по всій території очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

Також повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту на окремих ділянках доріг.