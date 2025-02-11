Інтерфакс-Україна
Події
12:40 11.02.2025

У найближчі дві доби в Україні без опадів, місцями ожеледиця та туман

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У найближчі дві доби в Україні без опадів, місцями ожеледиця та туман

В Україні у середу, 12 лютого, без опадів, на дорогах північно-східної частини місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, на заході країни - південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6°. Вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни - від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві в середу без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 12 лютого у Києві було зафіксовано у 1995 році - вона становила 10,1° тепла, найнижча вночі – 27,4° нижче нуля у 1929 році.

У четвер, 13 лютого, в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг.

Вночі та вранці у західних, східних та південних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах - до 15° морозу; вдень 0-5° морозу, у західних та південних областях 1-5° тепла.

У Києві у четвер без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 0-2° морозу.

Теги: #ожеледиця #туман

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