Інтерфакс-Україна
Події
20:10 14.12.2025

У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

1 хв читати
У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

У неділю в Києві очікується туман в найближчу годину з утриманням до кінця доби, вночі та вранці понеділка, повідомляє пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

Зазначається, що видимість – 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.

У КМДА також закликали пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

 

Теги: #київ #туман

