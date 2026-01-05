Інтерфакс-Україна
13:01 05.01.2026

Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

Поліція Києва повідомила про підозру посадовцю КП "Київтеплоенерго", який не забезпечив належного огородження ями з окропом, внаслідок чого туди впала неповнолітня дівчина, повідомляє поліція Києва.

"Начальник дільниці комунального підприємства, здійснюючи керівництво аварійно-відновлювальними роботами, усупереч вимогам правил безпеки, не забезпечив належного та повного огородження небезпечної зони та не обмежив доступ сторонніх осіб до аварійної ділянки", - йдеться в повідомленні поліції столиці в понеділок.

Наразі, за інформацією поліції, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В поліції Києва нагадують, що 2 січня внаслідок прориву теплопровідної труби системи централізованого опалення на проспекті Валерія Лобановського постраждали дві неповнолітні дівчини та жінка.

"16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою та отримала опіки з ураженням близько 73% тіла. Наразі вона перебуває на лікуванні у Німеччині. Також опіки отримали 12-річна дівчинка та 53-річна жінка, які вступили ногами у окріп", - зазначається в повідомленні.

Київська міська прокуратура інформує в телеграм-каналі, що керівнику районного підрозділу КП Київтеплокомуненерго" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України.

"Нормативними документами передбачено, що місце аварії має бути забезпечено надійною огорожею, знаками безпеки та при необхідності аварійним освітленням, що виключить доступ сторонніх осіб на місце аварії", - пояснюють в прокуратурі столиці.

