Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій (ЦСО) "А" Служби безпеки України (СБУ) Євгенієм Хмарою.

"Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок за підсумками зустрічі.

Він відзначив надзвичайно вагому бойову роботу українських воїнів-спецпризначенців протягом усіх років повномасштабної війни. "Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував главі Служби безпеки України Василю Малюку зосередитись на бойовій роботі в структурі спецслужби та запропонував йому відповідну посаду, а також обговорив з ним кандидатури на нового голову відомства. "Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі", - написав президент за підсумками зустрічі.