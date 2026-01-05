Інтерфакс-Україна
Події
14:37 05.01.2026

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

1 хв читати
Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Указ про призначення начальника Центру спецоперацій (ЦСО) "А" Служби безпеки України (СБУ) Євгенія Хмари тимчасово виконуючим обов'язки голови спецслужби опубліковано на сайті президента України.

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті президентського указу №19/2026 від 5 січня.

Перед цим указом №18/2026 "Про окремі питання організації діяльності Служби безпеки України" Зеленський закріпив за собою повноваження призначати тимчасово виконуючого повноваження голови спецслужби у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності голови СБУ. "У період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності голови Служби безпеки України тимчасово виконуючий повноваження голови Служби безпеки України може бути визначений президентом України", - йдеться в указі президента.

Згідно з документом, голова СБУ має першого заступника і чотирьох заступників. У разі тимчасової відсутності голови СБУ його повноваження здійснює перший заступник голови СБУ, а за відсутності першого заступника голови СБУ - визначений головою СБУ заступник голови СБУ.

Теги: #хмара #цсо #указ #зеленський

