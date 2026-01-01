Новорічна ніч у Києві минула спокійно, без грубих порушень порядку — поліція

Фото: поліція Києва

Новорічна ніч в Києві пройшла без серйозних злочинів та правопорушень, інформація про нібито запуск салюту в Шевченківському районі не підтвердилася, повідомляє поліція Києва.

"Загалом святкова ніч пройшла спокійно. Злочинів та правопорушень не зафіксовано", - йдеться в повідомленні поліції столиці на сайті в четвер.

В повідомленні нагадується, що посилені наряди поліцейських та приданих сил патрулювали вулиці нічного міста, аби свято пройшло безпечно для всіх громадян.

"До несення служби були залучені співробітники територіальних управлінь поліції, полку поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, кінологи та вибухотехніки", - уточнюють в поліції.

У столичному главку зазначають, що столичні телеграм-канали поширили інформацію про нібито запуск салюту у Шевченківському районі.

"Перевіркою було встановлено, що вказана інформація є недостовірною. Проведений аналіз відеоматеріалу підтверджує, що локація, з якої велась зйомка, ймовірно, розташована у одній з європейських країн", - інформують в поліції.

"Вдячний містянам за свідоме ставлення до обмежень, пов’язаних із воєнним станом, та сприяння поліцейським під час виконання ними своїх службових обов’язків", - підсумовують в поліції Києва, посилаючись на слова керівника столичної поліції Дмитра Шумейка.