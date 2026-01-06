Заступник голови апарату американської адміністрації Міллер: США вважають Гренландію своєю територією, але війни за неї не планують

Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер підтвердив, що адміністрація президента США Дональда Трампа вважає Гренландію територією, яка повинна належати Сполученим Штатам, водночас наголосив, що для цього не планується застосування військової сили.

"Ніхто не має наміру воювати зі Сполученими Штатами у військовому плані за майбутнє Гренландії", – заявив Міллер в ефірі програми CNN.

Він поставив під сумнів легітимність данських претензій на територію, зазначивши: "На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується те, що Гренландія є колонією Данії? Сполучені Штати – це сила НАТО. Для того, щоб Сполучені Штати могли убезпечити арктичний регіон, захистити і відстояти НАТО і інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів, і це та розмова, яку ми збираємося вести як країна".