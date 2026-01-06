6 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 січня відзначають Всесвітній день дітей-сиріт війни. Віряни святкують Хрещення Господнє.

Ще сьогодні День обіймів, День технологій, День прибирання ялинки.

День 1413 Російська агресія - Day 1413 Russian aggression

Всесвітній день дітей-сиріт війни

Цей день присвячений нелегкій долі дітей, що стали сиротами в результаті військових дій. На жаль, для нас значення цього дня останнім часом зросло в рази, бо війна лишила сиротами велику кількість українських дітей. Проводиться він щорічно саме 6 січня за ініціативою французької правозахисної організації SOS Enfants en Detresses. Цей день покликаний привернути увагу з боку широкої громадськості до нелегкої долі та до проблем дітей, що осиротіли.

Статистика свідчить, що понад 150 мільйонів дітей у всьому світі втрачають через військові дії одного або обох батьків. 6 січня різні громадські організації влаштовують пам’ятні заходи, надають сиротам допомогу і медичну підтримку, якої вони потребують.

Одним з найважливіших завдань цієї події є також допомога в усиновленні тих сиріт, які втратили свої сім’ї і були спрямовані в притулки й дитячі будинки. Щорічно з’являються нові благодійні фонди для захисту сиріт, у тому числі з причин бойових дій на планеті.

День прибирання ялинки

День прибирання ялинки, яке відзначають 6 січня, знаменує собою традиційне завершення різдвяного сезону. Цей день є гідним завершенням святкувань, заохочує людей прибрати свої ялинки та прикраси й підготуватися до наступного року.

День технологій

День технологій відзначають щорічно 6 січня. Це святкування технологічного прогресу. Це день, присвячений відзначенню значних досягнень у сфері технологій та їхнього впливу на наше повсякденне життя. Це свято заохочує нас прийняти й оцінити неймовірний прогрес, якого людство досягло в сфері технологій.

День обіймів

День обіймів відзначають 6 січня. Це чудове свято, яке заохочує людей обійматися з тими, кого ми любимо. Цей день присвячений теплу і затишку, які дарують обійми, особливо в холодні зимові місяці.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Івана Олексійовича Бабія (1896 – не раніше 1949), українського живописця;

125 років від дня народження Миколи Миколайовича Гришка (1901–1964), українського вченого, генетика, ботанiка, селекціонера, фундатора Національного ботанічного саду НАН України.

Ще цього дня:

1939 - Німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;

1975 - На американському телеканалі NBC вперше виходить в етер гра Wheel of Fortune;

1978 - Уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США від ІІ Світової Війни;

1992 - Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з Аргентиною;

2019 - Православна церква України отримує томос про автокефалію;

2021 рік – захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Церковне свято:

Хрещення Господнє (Водохреще)

Це останнє свято різдвяно-новорічного циклу. Воно присвячене події, коли Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Тоді Сину Божому виповнилося 30 років. Хоча Ісус був безгрішним, але цим своїм вчинком він показав, що належить до людського роду. Разом із Хрещенням віряни також святкують Богоявлення Господнє. Дата збігається, але це два різних свята. Коли Ісус Христос вийшов з води, то з небес опустився Святий Дух (голуб) і голос проголосив, що Христос – Син Божий.

Іменини:

Андрій, Іван, Лаврентій, Феофан, Лідія, Марія.

З прикмет цього дня:

Мороз, іній, сніг віщують багатий врожай, а яскраве зоряне небо обіцяє багато ягід; відлига, навпаки, до неврожаю; завірюха — до меду, сині опівнічні хмари — до пшениці, а собак гавкіт — до дичини. Також прикмети стосуються долі та достатку, наприклад, відсутність порожнього столу обіцяє достаток, а погана погода на Водохреще — тепле літо.

У цей день не варто сідати за святковий стіл у брудному чи старому одязі.