12:11 03.01.2026

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла – розпочато розслідування, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом падіння 16-річної дівчини в неогороджену належним чином яму з гарячою водою, що утворилася внаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у суботу.

Встановлено, що 2 січня 2026 року працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення – проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою, внаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей.

Близько 16-ї години дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла, вона у лікарні у критично важкому стані. На цей час за її життя борються лікарі. Крім того, опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

