Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Унаслідок ворожої атаки в ніч на понеділок постраждала жінка в одному з районів Києва, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Внаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надається допомога на місці", - написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, в Оболонському районі проводиться евакуація людей з постраждалої внаслідок атаки будівлі.

Крім того, зафіксовано повідомлення про загорання в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2161