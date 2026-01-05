Інтерфакс-Україна
Події
03:39 05.01.2026

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва



Унаслідок ворожої атаки в ніч на понеділок постраждала жінка в одному з районів Києва, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Внаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надається допомога на місці", - написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, в Оболонському районі проводиться евакуація людей з постраждалої внаслідок атаки будівлі.

Крім того, зафіксовано повідомлення про загорання в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2161

Теги: #київ #постраждала #атака

