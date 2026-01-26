ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократичними силами, яка була створена минулого жовтня.

Як повідомляє у понеділок пресслужба ПАРЄ, відповідне рішення було затверджено на засіданні, яке відбулося ранком понеділка перед відкриттям зимової пленарної сесії Асамблеї у Страсбурзі. "Платформа забезпечить двосторонній обмін між російськими демократичними силами у вигнанні та провідними членами Асамблеї з питань, що становлять спільний інтерес", - сказано в повідомленні.

В ПАРЄ зазначили, що "у своїй одноголосно прийнятій резолюції про створення Платформи Асамблея заявила, що вона допоможе "досягти сталих демократичних змін у Росії та досягти міцного та справедливого миру в Україні, а також забезпечити відповідальність російських суб’єктів за скоєні міжнародні злочини".

Йдучи з посади президента ПАРЄ Теодорос Русопулос, який очолював процес створення Платформи, сказав: "Ми не відвернемося від росіян, які захищають демократію, права людини та свободу – і які відкидають цю війну. Ця Платформа буде місцем, де інша Росія зможе висловитися – чітко, відкрито та без страху".

Рішення Бюро вимагає ратифікації Асамблеєю в рамках дебатів, які мають відбутися вдень понеділка.

Зокрема, учасниками Платформи від Російських демократичних сил запропоновані: Наталія Арно, Дмитро Гудков, Марк Фейгін, Володимир Кара-Мурза, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Олег Орлов, Любов Соболь, Надя Толоконнікова, Андрій Волна. З представників корінних народів і національних меншин: Руслан Кутаєв, Катерина Кузнецова, Василь (Батлай) Матенов, Лана Пилаєва, Павло Суляндзига.