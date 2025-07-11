Інтерфакс-Україна
Події
19:41 11.07.2025

Сибіга обговорив з президентом ПАРЄ функціонування міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії

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Сибіга обговорив з президентом ПАРЄ функціонування міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України провів зустріч з президентом Парламентській Асамблеї Ради Європи Теодоросом Русопулосом на якій, зокрема, обговорив забезпечення функціонування міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії.

"Продуктивна зустріч з президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Вдячні за його особисту відданість та незмінну підтримку України з боку ПАРЄ. Високо цінуємо лідерську роль Ради Європи та її держав-членів у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також послідовну підтримку ПАРЄ у притягненні Росії до відповідальності. Не менш важливим завданням є забезпечення функціонування всеосяжного міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії", - написав Сибіга у повідомленні соцмережі Х у п'ятницю.

Очільник МЗС України подякував ПАРЄ за ініціативу призначення спеціального посланника з питань українських дітей та участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

ПАРЄ залишається сильним голосом за справедливість, відповідальність та права людини. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю", – резюмував Сибіга.

 

Теги: #парє #мзс

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