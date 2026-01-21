Інтерфакс-Україна
17:57 21.01.2026

Брехт доклав чимало зусиль для інтеграції ОЕС України з ENTSO-E – "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" охарактеризувало члена правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта, який трагічно загинув на одній з підстанцій компанії, як експерта з унікальним досвідом та державницьким мисленням, що доклав чимало зусиль для об’єднання української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E.

"Протягом багатьох років роботи в "Укренерго", зокрема, на посадах відповідального за євроінтеграцію та технічну політику, а згодом і т.в.о. голови правління, Олексій проявив себе як мудрий стратег. Ми запам’ятаємо його не лише як експерта з унікальним досвідом, а й як людину з державницьким мисленням, яка вклала чимало зусиль у приєднання української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E", – написало "Укргідроенерго" у Телеграм.

Компанія зазначила, що Брехт, який починав кар’єру з роботи на Київській ГАЕС, назавжди залишиться для всіх прикладом порядності, розсудливості та справжньої відданості своїй справі, а його професійний шлях став невід'ємною частиною сучасної історії української енергетики.

"Втрата такого фахівця – це болюча втрата для всієї енергетичної спільноти. Ми щиро поділяємо біль рідних та близьких Олексія. Світла пам’ять про нього назавжди збережеться в наших серцях", – наголосило "Укргідроенерго".

Як зазначив зі свого боку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, Брехт був "добрим товаришем, чудовим менеджером і фантастичним інженером".

"Більша частина тих інженерних рішень, які під навалами московитів досі дозволяють триматися енергетичній системі України, була народжена Олексієм Брехтом або за його безпосередньої участі. І навіть у найскладніших і найтрагічніших ситуаціях він залишався спокійним та конструктивним. Дуже, дуже боляче", – написав Харченко у Facebook.

За словами члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталії Бойко, загибель Брехта – чорний день для галузі.

"Олексій був одним з найпрофесійніших людей, яких я коли-небудь зустрічала в галузі. Він тягнув на собі стільки питань і проблем енергосистеми, що це неможливо передати словами", – написала Бойко у Facebook.

Як повідомлялося, 21 січня від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго" загинув її член правління Олексій Брехт. "Укренерго" повідомила, що він особисто керував відновлювальними роботами, аби швидше повернути світло людям.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго", Брехт з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року був т.в.о. голови правління компанії. В "Укренерго" працював з 2011 року. Кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

