МЗС повідомило про спільний зі Світовим конгресом українців збір коштів на енергообладнання

Міністерство закордонних справ України (МЗС) повідомило про запуск спільного зі Світовим конгресом українців (СКУ) міжнародного проєкту зі збору коштів на енергетичне обладнання для України.

"Разом зі Світовим конгресом українців запускаємо міжнародний проєкт зі збору коштів на енергетичне обладнання для України — як продовження ініціативи "Тепло з Польщі для Києва". Цей проєкт спрямований на підтримку українських громад, лікарень, шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, які потребують надійних джерел енергії", - повідомляється на сайті МЗС у середу.

У відомстві закликали міжнародних партнерів, іноземний приватний бізнес, фінансові установи, фонди та корпоративні спільноти долучатися до реалізації цього проєкту разом зі СКУ.

"Зібрані кошти спрямовуватимуться на закупівлю генераторів та іншого енергетичного обладнання з подальшою передачею його Україні", - йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що СКУ має розгалужену мережу представництв і перевірену інфраструктуру для прозорого та ефективного адміністрування таких проєктів.