15:21 03.01.2026

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права. Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників", - написав Сибіга у соцмережі Х у суботу.

Він заявив, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. "Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу", - наголосив Сибіга.

Київ виступає "за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців", йдеться у дописі глави МЗС України.

