21:08 04.01.2026

США використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Мадуро – директор ФБР

Сполучені Штати використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Ніколаса Мадуро для притягнення його до відповідальності, заявив директор американського ФБР Каш Патель.

"Сполучені Штати використовували всі законні можливості для мирного вирішення цього питання. Ці можливості неодноразово відхилялися. Відповідальність за такий результат лежить виключно на тих, хто вирішив продовжувати злочинну діяльність, а не припиняти втручання", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, ця операція вимагала місяців координації, детального планування та безперебійного виконання кількома компонентами федерального уряду. Міністерство війни США очолило цю роботу.

Директор ФБР зазначив, що Міністерство юстиції в координації з Міністерством війни, Державним департаментом, Федеральним бюро розслідувань, Управлінням з боротьби з наркотиками, розвідувальним співтовариством та міжвідомчими та міжнародними партнерами успішно виконало складну правоохоронну місію з взяття Ніколаса Мадуро під варту в США для притягнення до відповідальності.

За його словами, місію провели для підтримки кримінального переслідування, пов'язаного з масштабним обігом наркотиків та пов'язаними з ним злочинами, які підживлювали насильство, дестабілізували регіон та безпосередньо сприяли наркокризі.

"Це була бездоганно виконана операція з інтенсивною співпрацею та довірою між командою президента Трампа. Ця операція відображає непохитну відданість Міністерства юстиції питанням підзвітності, верховенства права та захисту національної безпеки США", - резюмував він.

 

