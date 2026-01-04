Інтерфакс-Україна
Події
01:23 04.01.2026

Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

1 хв читати

Літак, на борту якого перебуває захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув на авіабазу Нацгвардії США "Стюарт" у Нью-Йорку, повідомив CNN, посилаючись на інформацію федеральних посадовців.

"Очікується, що наступного тижня венесуельський лідер постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю", - йдеться в повідомленні CNN.

Джерело: https://www.cnn.com/world/live-news/venezuela-explosions-caracas-intl-hnk-01-03-26?post-id=cmjypez7q00003b6pw6kzipxk

Теги: #венесуела #сша #мадуро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:01 04.01.2026
Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

00:07 04.01.2026
Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

21:31 03.01.2026
Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

20:06 03.01.2026
Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

20:05 03.01.2026
Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

19:19 03.01.2026
Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

19:09 03.01.2026
Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

18:55 03.01.2026
Трамп оприлюднив фотографію захопленого Мадуро

Трамп оприлюднив фотографію захопленого Мадуро

15:21 03.01.2026
Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА