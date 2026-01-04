Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

Літак, на борту якого перебуває захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув на авіабазу Нацгвардії США "Стюарт" у Нью-Йорку, повідомив CNN, посилаючись на інформацію федеральних посадовців.

"Очікується, що наступного тижня венесуельський лідер постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю", - йдеться в повідомленні CNN.

