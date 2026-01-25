Сумська громада зазнала атаки ворожих дронів, зафіксовано влучання в інфраструктуру

Під атакою ворожих безпілотників в неділю ввечері була Сумська громада, зафіксовано влучання в інфраструктурні об'єкти, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Верхнє Піщане та Стецьківка Сумської громади під атакою ворожих БпЛА. Є проблеми з енергозабезпеченням", - написав він у телеграмі.

Також пошкоджено цивільне авто, житловий будинок. Мешканці не постраждали, додав він.