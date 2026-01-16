Інтерфакс-Україна
09:19 16.01.2026

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинув чоловік, постраждали 11 осіб

Внаслідок обстрілів російськими військами на Сумщині за добу загинув 35-річний чоловік, ще 11 людей зазнали поранень, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"У Білопільській громаді внаслідок ударів КАБами загинув 35-річний чоловік. Постраждали 11 людей: троє чоловіків і вісім жінок. Усім надали медичну допомогу, лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Окрім того, за словами Григорова за добу зафіксовано понад 40 обстрілів по 27 населених пунктах у 16 громадах області.

