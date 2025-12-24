Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

Російські військові атакували дроном цивільну автівку у Сумській області, поранено двоє людей - 20-річного водія та 17-річну пасажирку, повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 24 грудня 2025 року близько 16:30 год у Сумській громаді ворог атакував FPV-дроном транспортний засіб. Поранено 20-річного водія та 17-річну пасажирку", - йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм-каналі у середу.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).