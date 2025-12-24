Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

На територіях поблизу кордону безпекова ситуація динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися, тому рішення про евакуацію з прикордоння життєво важливо ухвалювати вчасно, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення. Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, відмовляючись евакуюватися. Найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій – у громадах Шосткинського району", - написав Григоров в телеграм-каналі.

В ході розмови з головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів Григоров обговорив порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз.

"Основний акцент – на чітких алгоритмах дій і готовності служб працювати в умовах зміни ситуації. Безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові. Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців. Їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд", - наполягає голова ОВА.