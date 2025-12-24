Інтерфакс-Україна
Події
09:23 24.12.2025

Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

1 хв читати
Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

На територіях поблизу кордону безпекова ситуація динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися, тому рішення про евакуацію з прикордоння життєво важливо ухвалювати вчасно, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення. Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, відмовляючись евакуюватися. Найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій – у громадах Шосткинського району", - написав Григоров в телеграм-каналі.

В ході розмови з головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів Григоров обговорив порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз.

"Основний акцент – на чітких алгоритмах дій і готовності служб працювати в умовах зміни ситуації. Безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові. Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців. Їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд", - наполягає голова ОВА.

Теги: #григоров #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 21.12.2025
У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

12:34 21.12.2025
Перетин росіянами державного кордону на Сумщині біля с.Грабовське виглядає як локального штибу провокація - Трегубов

Перетин росіянами державного кордону на Сумщині біля с.Грабовське виглядає як локального штибу провокація - Трегубов

10:13 19.12.2025
ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного

ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного

09:00 16.12.2025
У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

14:02 13.12.2025
На Сумщині внаслідок російського удару загинула жінка

На Сумщині внаслідок російського удару загинула жінка

14:03 12.12.2025
Російські війська атакували спортшколу у Шостці - ОВА

Російські війська атакували спортшколу у Шостці - ОВА

14:57 11.12.2025
Окупанти скинули авіабомбу на магазин в Сумській області, двоє загиблих

Окупанти скинули авіабомбу на магазин в Сумській області, двоє загиблих

18:14 07.12.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

15:03 06.12.2025
Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА