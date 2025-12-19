Інтерфакс-Україна
Події
10:13 19.12.2025

ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного

1 хв читати
ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного
Фото: https://t.me/ok_pivnich1

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали масованих ударі безпілотниками та іншими видами озброєння по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей, зокрема ворог двома безпілотниками "Герань-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено одну цивільну особу, повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ".

"Чернігівщина: російські війська атакували прикордоння FPV-дронами, а також стріляли з міномета й артилерії та скидали вибухівку з БпЛА. Під вогнем опинилися сім сіл у чотирьох громадах: Новгород-Сіверській, Корюківській, Семенівській та Сновській. Постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що ввечері 18 грудня ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського. За попередніми даними, пошкоджено близько десяти будинків, гараж, господарську будівлю та два автомобілі. Поранено цивільну особу.

На Сумщині російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 17 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм-каналі за добу у пошкоджено у громадах: Глухівська – адмінбудівля, заклад освіти, багатоповерхівки, приватні будинки, нежитлові приміщення, авто; Дружбівська – службовий автомобіль "Укрпошти", об’єкт цивільної інфраструктури; Великописарівська – приватний житловий будинок; Сумська – нежитлове приміщення, паркан, легковий автомобіль; Зноб-Новгородська – приватний житловий будинок; Шосткинська – багатоповерхівка, нежитлові приміщення; Середино-Будська – приватний житловий будинок. Евакуйовано одну людину.

За його даними, повітряна тривога тривала 13 годин 42 хвилини.

Теги: #атака_рф #григоров #північ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00 19.12.2025
На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

10:54 19.12.2025
Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

17:39 18.12.2025
Легкоатлетичний манеж у Черкасах постраждав від російського обстрілу - міністр спорту

Легкоатлетичний манеж у Черкасах постраждав від російського обстрілу - міністр спорту

14:16 18.12.2025
Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

14:03 12.12.2025
Російські війська атакували спортшколу у Шостці - ОВА

Російські війська атакували спортшколу у Шостці - ОВА

18:14 07.12.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

13:49 28.11.2025
Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

18:59 22.10.2025
На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

10:42 09.10.2025
Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Україна не закриє жодну церкву, йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від афілійованості з РФ – Ковальська

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

ОСТАННЄ

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

В ЗМІ скептично оцінили рішення лідерів ЄС щодо фіндопомоги Україні

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Заступниця керівника ОП Ковальська: над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Сибіга привітав рішення Євроради: попри сподівання РФ, підтримка з боку Європи не послабшає

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

Європейські лідери схвалюють надання кредиту для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА