ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного

Фото: https://t.me/ok_pivnich1

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали масованих ударі безпілотниками та іншими видами озброєння по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей, зокрема ворог двома безпілотниками "Герань-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено одну цивільну особу, повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ".

"Чернігівщина: російські війська атакували прикордоння FPV-дронами, а також стріляли з міномета й артилерії та скидали вибухівку з БпЛА. Під вогнем опинилися сім сіл у чотирьох громадах: Новгород-Сіверській, Корюківській, Семенівській та Сновській. Постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що ввечері 18 грудня ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського. За попередніми даними, пошкоджено близько десяти будинків, гараж, господарську будівлю та два автомобілі. Поранено цивільну особу.

На Сумщині російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 17 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм-каналі за добу у пошкоджено у громадах: Глухівська – адмінбудівля, заклад освіти, багатоповерхівки, приватні будинки, нежитлові приміщення, авто; Дружбівська – службовий автомобіль "Укрпошти", об’єкт цивільної інфраструктури; Великописарівська – приватний житловий будинок; Сумська – нежитлове приміщення, паркан, легковий автомобіль; Зноб-Новгородська – приватний житловий будинок; Шосткинська – багатоповерхівка, нежитлові приміщення; Середино-Будська – приватний житловий будинок. Евакуйовано одну людину.

За його даними, повітряна тривога тривала 13 годин 42 хвилини.