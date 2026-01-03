Окупанти за добу 50 разів обстріляли Сумщину, поранено цивільного – ОК "Північ"

Російські окупаційні війська минулої доби здійснили майже 50 обстрілів Сумської області та чотири – Чернігівської, є постраждалий через удар дрону, повідомило Оперативне командування "Північ" про ситуацію станом на ранок 3 січня.

"Армія рф продовжує обстрілювати територіально підпорядковані ОК "Північ" області. Порушуючи правила ведення війни, рф цинічно та підступно тероризує мирне населення, знищує цивільну та критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі у суботу вранці.

Повідомляється, що на ранок 3 січня на Сумщині російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. У Краснопільській громаді через удар FPV-дрона постраждав цивільний. У Великописарівській громаді зруйновано приватний житловий будинок. У Краснопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль.

На Чернігівщині армія РФ атакувала чотири населених пунктів у двох громадах. Всього зафіксовано чотири вибухи. Росіяни приблизно о 22:17 двома "Геранями" атакували Новгород-Сіверський. На Київщині внаслідок атаки в Обухівському районі пошкоджені два приватних будинки, гаражне приміщення та два автомобілі.

Як уточнив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, ""Герань" вдарила по Новгороду-Сіверському вчора пізно ввечері. Пошкоджений багатоквартирний будинок, господарчі споруди, знищені декілька автівок. На місці влучання працювали вогнеборці", - написав він у телеграм-каналі трохи пізніше.

За його даними, через атаку "герані" пошкоджений корівник одного із фермерських господарств у селі Козелецької громади. Постраждала велика рогата худоба. "Усього за минулу добу було 9 обстрілів. Під ударом – прикордоння", - додав Чаус.