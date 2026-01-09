Інтерфакс-Україна
Політика
18:26 09.01.2026

Нардепи "Євросолідарності" ініціюють постанову Верховної Ради щодо захисту енергетики

2 хв читати
Нардепи "Євросолідарності" ініціюють постанову Верховної Ради щодо захисту енергетики
Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка заявляє, що критична ситуація в енергетиці, яку спричинили ракетні атаки держави-агресора, вимагає від української влади швидких і ефективних дій, і тому фракція ініціює відповідну парламентську постанову, повідомляється на сайті політсили в п'ятницю.

"Європейська солідарність" ініціює постанову Верховної Ради України. Ми вважаємо, що український парламент негайно має спонукати виконавчу владу до відповідних дій, змусити виконавчу владу провадити ті кроки, які дадуть можливість зменшити втрати від атак москви на енергетичні об’єкти", – сказав Синютка під час брифінгу.

Фракція пропонує виділити необхідні кошти з Резервного фонду бюджету, щоб захистити генеруючі потужності, допомогти містам, які сьогодні змушені використовувати додаткове пальне на функціонування об’єктів критичної інфраструктури, а також створити державний резерв трансформаторних підстанцій.

"На жаль, погодні умови склалися не найкращим чином. І тому ми на наступному засіданні парламенту будемо вимагати від Верховної Ради прийняти необхідну постанову, а виконавчу владу виконати ті дії, з якими вони вже, на жаль, дуже суттєво запізнились", – сказав Синютка.

Як повідомлялося, вночі РФ застосувала проти України 242 ударних БПЛА та 36 ракет морського й наземного базування. Внаслідок нічної масованої атаки РФ та пошкодження генерації й мереж лише в Києві та Київській області були знеструмлені понад 0,5 млн споживачів, зокрема, повністю без світла лишилося місто Славутич.

Теги: #європейська_солідарність #атака_рф #енергетика #олег_синютка

