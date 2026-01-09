Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) внесла в перелік забороненого до використання програмного забезпечення дуже популярні раніше на українському ринку програмні продукти компанії "1С", у тому числі різновиди програм "1C: Бухгалтерія для України", "1C: Підприємство", "1С: Торгівля і Склад для України".

Як йдеться у повідомлені на сайті Держспецзв’язку, таке рішення прийнято на підставі санкційного указу президента №601 від 2 вересня 2024 року.

Всього в переліку 27 позицій, у тому числі також ''UA-Бюджет'', BAS ERP та "1С: Зарплата і Кадри".