Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запровадження заборони на в’їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

“Ми запровадили заборону на в’їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в’їзд Угорщиною для наших військових чиновників”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами міністра, “на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових”.

Раніше повідомлялося, що в липні уряд Угорщини заборонив в’їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає начебто відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, що є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини.

28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорський уряд заборонив в’їзд до країни українському командиру через атаки по нафтопроводу “Дружба”.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в’їзд одного з військових командирів і реагувати відповідно.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний “Мадяр”) пізніше прокоментував угорську заяву: “Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога”, - написав він у соцмережах.