12:14 03.09.2025

Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/15

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив у Верховній Раді із закликом до негайної заборони месенджер Telegram, який, за його словами, використовується російськими спецслужбами для координації терористичних дій проти України, повідомляється на сайті політичної сили.

Під час виступу з парламентської трибуни Порошенко подякував народним депутатам, які прибули до Львова на церемонію прощання з Андрієм Парубієм, назвавши його "справжнім героєм" та "людиною, яка об’єднувала парламент".

"Це був найкращий Голова Верховної Ради. І навіть своєю смертю він об’єднав всіх нас", - сказав Порошенко.

Політик наголосив, що вбивство Парубія було організовано через Telegram, і що ця платформа нині використовується для створення мережі терористичних дій на території України.

"Це наша справа честі - заборонити Telegram в Україні вже і зараз", - заявив він.

Порошенко також закликав продовжити справу Парубія - захист незалежності, армії, мови та віри - і зберегти єдність, яка, за його словами, є ключем до перемоги над ворогом.

 

