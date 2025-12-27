Порошенко передав військовим п’ять нових екскаваторів для будівництва укріплень та контейнерні ремонтні комплекси

Петро Порошенко передав у бригади ЗСУ п’ять нових екскаваторів для будівництва укріплень, загалом від початку вторгнення лідер "Євросолідарності" передав на фронт 94 копачі.

"Ви здивуєтеся, але це більше, ніж отримали всі Збройні Сили України від держави. І це ненормально. Так не має бути. Той, хто хоче запитати, наскільки сьогодні на фронті важливий екскаватор, нехай візьме саперну лопатку і при мінус п’ятнадцяти спробує щось викопати. Старої техніки вже немає. Уживані машини часто працюють по кілька мотогодин і зупиняються. Саме тому ми купували лише нові, українського виробництва, спеціально виготовлені для Збройних Сил України. Ці екскаватори не копають котеджні містечка вздовж об’їзних доріг. Вони працюють на фронті — в артилерійських бригадах, у силах підтримки, у механізованих і десантних підрозділах", – цитує слова Порошенка сайт "Європейської солідарності".

Він повідомив, що нова будівельна техніка цього разу посилить 71-шу окрему єгерську бригаду, 4-ту окрему важку механізовану бригаду, 49-ту окрему бригаду розгородження, 159-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ та Центр оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил України.

Окремий напрямок роботи Фонду Порошенка — забезпечення ремонту техніки безпосередньо в зоні бойових дій.

"Раніше було передано понад сто автомобільних ремонтних майстерень. Коли такі можливості вичерпалися, розпочали формування контейнерних ремонтних майстерень — більш оснащених, ефективних і автономних. Сьогодні було передано п’ять контейнерних ремонтних майстерень. Загалом таких комплексів уже двадцять вісім. Це техніка, про яку мріє кожен начальник логістики, кожна ремонтна рота і кожен батальйон на фронті", – констатував Порошенко.

Контейнерні майстерні отримали 43-тя окрема артилерійська бригада, Окремий центр Сил спеціальних операцій, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ, 1-ша окрема важка механізована бригада та 59-та окрема штурмова бригада ЗСУ.

Вартість цієї партії техніки перевищує 29 млн грн. «Уся ця допомога зібрана коштом Фонду Порошенка. Техніка на фронті потрібна не після свят і не згодом. Вона потрібна сьогодні. Тому ця робота тривала, триває і триватиме без зупинок», – наголосив політик.