Інтерфакс-Україна
Події
19:06 09.01.2026

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

2 хв читати
"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді звернулася до директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса із вимогою перевірити, хто може бути зацікавлений у продовженні транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Одним з дієвих шляхів примушення росії до миру є позбавлення її грошей від експорту енергоносіїв. Подивіться, що роблять США - вони ввели санкції на "Роснефть" і "Лукойл", вони протидіють тіньовому флоту танкерів рф, які перевозять цю нафту. Окрім цього, підготовлений двопартійний законопроєкт щодо вторинних санкцій для тих, хто купує чи збирається купувати російську нафту… Подивіться, що відбувається у Венесуелі, в Ірані. Європейський Союз запустив широкомасштабну REPowerEU, яка діє на зниження залежності від російських енергоносіїв, і вона вже дала результати. Ця залежність дуже серйозно знижена", - сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов під час брифінгу.

За його словами, Україна мала б синхронізувати свої зусилля і свої дії із союзниками. "Натомість відбувається зворотнє. Нафтопровід "Дружба", що транзитує російську нафту, досі не закритий", – сказав депутат, зауваживши, що РФ заробляє орієнтовано $7 млрд на рік завдяки транзиту через територію України.

Сспівголова фракції нагадав, що рік "Євросолідарність" зареєструвала законопроєкти №№12380 і 12381 щодо заборони транзиту російської нафти через територію України, але вже майже рік вони вони парламентом не розглядаються. "Окрім цього виявляється, що низка компаній постійно отримує з Угорщини та Словаччини бензин та дизель. І є обґрунтовані підозри, що цей бензин чи дизель виробляється саме з російської нафти. І саме це є причинами незакриття нафтопроводу "Дружба", завдяки якому Росія заробляє", - вважає Герасимов.

"Після публікації плівок Міндіча, фраза "двушка на Москву" може бути, з нашої точки зору, пов’язана саме з цим. Але це вже корупційна схема… Ми звертаємося до пана Кривоноса особисто і до НАБУ з вимогою звернути на це увагу і терміново виявити та ретельно перевірити господарську діяльність усіх суб’єктів, резидентів України з транзиту російської нафти територією України щодо можливої наявності в їхніх діях корупційних злочинів… Також виявити і перевірити суб’єктів угод, зокрема резидентів України щодо поставок нафтопродуктів, бензину, дизелю тощо, вироблених з російської нафти та поставлених на територію України, обсяги їх закупівель за 2025 та 2026 роки, здійснені та заплановані, ціни, обсяги та способи оплати та здійснення відповідних закупівель у розрізі можливого вчинення корупційних злочинів", – додав співголова "Євросолідарності".

 

Теги: #транзит #набу #рф #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 09.01.2026
Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

08:35 09.01.2026
Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

07:58 09.01.2026
Трамп підтримує законопроєкт про санкції проти РФ: Сенатори можуть застосувати його лише за його дозволу

Трамп підтримує законопроєкт про санкції проти РФ: Сенатори можуть застосувати його лише за його дозволу

07:00 09.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 030 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 030 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

11:24 05.01.2026
Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

10:54 31.12.2025
НАБУ: завершено слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра у справі про корупцію в Мінрегіоні

НАБУ: завершено слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра у справі про корупцію в Мінрегіоні

20:36 29.12.2025
П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

17:35 29.12.2025
"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

17:22 27.12.2025
УДО стверджує, що діяло відповідно до чинного законодавства щодо працівників НАБУ

УДО стверджує, що діяло відповідно до чинного законодавства щодо працівників НАБУ

14:18 27.12.2025
Порошенко передав військовим п’ять нових екскаваторів для будівництва укріплень та контейнерні ремонтні комплекси

Порошенко передав військовим п’ять нових екскаваторів для будівництва укріплень та контейнерні ремонтні комплекси

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Атака РФ із запуском "Орєшніка" - чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи – міністр оборони Британії

Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Кличко: Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах

МАГАТЭ хочет договориться об очередном перемирии для ремонта Украиной последней резервной ЛЭП ЗАЭС – Гросси

МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол

До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

Катар висловив жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Україні під час обстрілу

Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА