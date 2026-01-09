"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді звернулася до директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса із вимогою перевірити, хто може бути зацікавлений у продовженні транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Одним з дієвих шляхів примушення росії до миру є позбавлення її грошей від експорту енергоносіїв. Подивіться, що роблять США - вони ввели санкції на "Роснефть" і "Лукойл", вони протидіють тіньовому флоту танкерів рф, які перевозять цю нафту. Окрім цього, підготовлений двопартійний законопроєкт щодо вторинних санкцій для тих, хто купує чи збирається купувати російську нафту… Подивіться, що відбувається у Венесуелі, в Ірані. Європейський Союз запустив широкомасштабну REPowerEU, яка діє на зниження залежності від російських енергоносіїв, і вона вже дала результати. Ця залежність дуже серйозно знижена", - сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов під час брифінгу.

За його словами, Україна мала б синхронізувати свої зусилля і свої дії із союзниками. "Натомість відбувається зворотнє. Нафтопровід "Дружба", що транзитує російську нафту, досі не закритий", – сказав депутат, зауваживши, що РФ заробляє орієнтовано $7 млрд на рік завдяки транзиту через територію України.

Сспівголова фракції нагадав, що рік "Євросолідарність" зареєструвала законопроєкти №№12380 і 12381 щодо заборони транзиту російської нафти через територію України, але вже майже рік вони вони парламентом не розглядаються. "Окрім цього виявляється, що низка компаній постійно отримує з Угорщини та Словаччини бензин та дизель. І є обґрунтовані підозри, що цей бензин чи дизель виробляється саме з російської нафти. І саме це є причинами незакриття нафтопроводу "Дружба", завдяки якому Росія заробляє", - вважає Герасимов.

"Після публікації плівок Міндіча, фраза "двушка на Москву" може бути, з нашої точки зору, пов’язана саме з цим. Але це вже корупційна схема… Ми звертаємося до пана Кривоноса особисто і до НАБУ з вимогою звернути на це увагу і терміново виявити та ретельно перевірити господарську діяльність усіх суб’єктів, резидентів України з транзиту російської нафти територією України щодо можливої наявності в їхніх діях корупційних злочинів… Також виявити і перевірити суб’єктів угод, зокрема резидентів України щодо поставок нафтопродуктів, бензину, дизелю тощо, вироблених з російської нафти та поставлених на територію України, обсяги їх закупівель за 2025 та 2026 роки, здійснені та заплановані, ціни, обсяги та способи оплати та здійснення відповідних закупівель у розрізі можливого вчинення корупційних злочинів", – додав співголова "Євросолідарності".