У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

Депутати фракції "Європейська солідарність" у Київраді заявили про намір ухвалити низку рішень, спрямованих на подолання наслідків енергетичної кризи, що виникла внаслідок масованих обстрілів та різкого зниження температури.

"Ми послідовно відстоювали в бюджеті міста такі питання, як когенерація, програма співфінансування альтернативного забезпечення, джерела живлення для медичних закладів. І в продовження цього на найближчому пленарному засіданні ми будемо вимагати кількох простих речей", – заявив голова фракції Володимир Прокопів на брифінгу у понеділок.

За його словами, першочергово "ЄС" ініціює виділення коштів для додаткового фінансування служб, які працюють у цілодобовому режимі для відновлення систем життєзабезпечення. "Це наші комунальники, представники керуючих компаній, Київенерго, Водоканалу, ДСНС, медики. Такі люди мають отримати премії", – наголосив Прокопів.

Фракція також пропонує надати допомогу соціально незахищеним верствам населення та звернутися щодо негайного повернення восьми мільярдів гривень, вилучених із міського бюджету.

Сесія Київради, на якій планується розгляд відповідних рішень, відбудеться у четвер.

Голова Комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики Марина Порошенко подякувала службам, які кілька діб поспіль ліквідовують наслідки обстрілів.

"Наше завдання – підтримати один одного і вистояти. Фонд Порошенка вже ініціював закупівлю газових горілок, павербанків, EcoFlow для мешканців, які опинилися в найскладніших умовах", – сказала вона.

Марина Порошенко повідомила, що депутати "ЄС" перебувають на постійному зв’язку з киянами та соціальними службами.

За її словами, у середу відбудеться засідання профільної комісії, де буде розглянуто роботу медичних і соціальних служб у нинішніх умовах.