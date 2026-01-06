Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:45 06.01.2026

Порошенки привітали українців із річницею Томосу та Хрещенням Господнім

2 хв читати

Петро і Марина Порошенки у свято Богоявлення взяли участь у Божественній Літургії в Михайлівському золотоверхому соборі. Після богослужіння Порошенки привітали українців із сьомою річницею отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України та Водохрещем, повідомляється на сайті "Європейської солідаарності"

«Всіх вітаю із подвійним святом — світлим святом Хрещення, Богоявлення та сьомою річницею отримання Томосу. Дякую українцям за молитву, терпіння і внутрішню твердість, без яких Томосу могло і не бути», – написав Петро Порошенко у соцмережах. Саме 6 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій вручив Томос про автокефалію Православної Церкви України. 

"У цю мить для всіх остаточно стало очевидним, що духовні пута москви можна розірвати так само, як і політичні. Бо для імперії найстрашніше, коли ми перестаємо запитувати дозволу. Це був крок, на який чекали покоління. Не лише статус і аж ніяк не формальності. Це право українців мати свою церкву і свою духовну свободу без московських пут і міфів про «канонічну територію", – наголошує пʼятий президент. 

"Я добре пам’ятаю, скільки разів усе висіло на волосині. Скільки було тиску, спроб зірвати процес, скільки разів нам пропонували «поставити на паузу» на роки. Але сталося те, що врешті мало статися. З Божої волі і завдяки людям, які вірили й не відступили.  У час війни ми особливо відчуваємо ціну та цінність незалежності. Як важливо те, що ми самі визначаємо свій шлях і на землі, і в душі. Маємо зберегти всі здобутки і працювати далі", – зазначив Порошенко. 

Він подякував Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за мудрість і сміливість почути Україну.

"Вже сім років Православна Церква України існує, об’єднує і визнається всім християнським світом. І це є ознака величезної любові до України, яку продемонстрував Його Всесвятість Варфоломій", – сказав Порошенко. 

"Уявіть собі, якби зараз Церква була під московським омофором, під російською церквою, яка благословляє на вбивство українців російських нелюдів! Це – один із потужних фундаментів української державності. Одна зі складових армії, мови, віри, ЄС та НАТО", – нагадав пʼятий президент. 

"Ми пишаємося тим, що ми українці. Ми молимося за нашу Україну і віримо в світле мирне майбутнє України. Я вітаю всіх українців зі світлим святом Хрещення. Дай Боже нам всім миру, процвітання і віри в незалежну Україну", – сказала Марина Порошенко. 

"Сьогодні молитви Православної Церкви, молитви вірних чує Господь. Він точно цього року має принести нам мир і перемогу", – переконаний Петро Порошенко. 

Теги: #привітання #марина_порошенко #хрещення #томос #європейська_солідарність #петро_порошенко #порошенки

