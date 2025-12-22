Ефективними гарантіями безпеки є лише членство в НАТО, гарантії 5-ї статті та оборонне партнерство - Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що перемовини про гарантії безпеки для України, які ведуться останні сім років, виявилися безрезультатними, натомість робочими є варіанти вступу до НАТО, гарантій 5-ї статті НАТО та стратегічного оборонного партнерства.

"Треба припинити розмови про те, що ми ведемо напружені переговори про гарантії безпеки. Ви їх ведете сім років, особливо активно крайні чотири роки. У вас підписано 40 безпекових угод. Чого ж ви зараз їх не використовуєте? Де ваші гарантії безпеки, якими ви пишалися, махали папірцями і казали, от тепер в нас всі гарантії безпеки є? Тому що це не є гарантії безпеки", – сказав він в інтервʼю журналісту Віталію Портникову на телеканалі "Еспресо".

Політик вважає, що укладені безпекові угоди "не є юридично обов’язковими" і "навіть гірші, ніж Будапештський меморандум"

Порошенко, який обіймав посаду президента України у 2014-2019 роках і міністра закордонних справ у 2009-2010 роках, зазначив, що що існують лише три типи ефективних гарантій безпеки, і один з них - це повноцінне членство в НАТО.

"Я пишаюся тим, що вніс в Конституцію обов’язковість членства в НАТО. Уявіть собі, щоб зараз у нас не було цих конституційних норм… Я нарешті щасливий, що я почув від Зеленського… "ми Конституцію щодо майбутнього членства України в НАТО міняти не будемо". Чому? Тому що це є єдина форма (гарантій безпеки – ІФ-У)", – наголосив він.

На зауваження, що зараз проти членства України в НАТО виступає президент США Дональд Трамп, політик нагадав, що вів з ним переговори у 2017 році і зміг отримати тоді від нього летальну зброю. "Трамп – людина, з якою на переговорах можна вийти на все, що завгодно. Сформуйте переговорну команду. У вас немає зараз через кого комунікувати з Білим домом", – зауважив Порошенко.

"Друга позиція. Дві країни мають ці формати безпеки – Японія і Південна Корея. Це угода про стратегічне оборонне партнерство. Знаєте, яка її основна характеристика? Це означає, що підрозділи збройних сил Сполучених Штатів знаходяться на території Японії і Південної Кореї. І це є ефективна форма за межами НАТО", – сказав політик.

Третім варіантом гарантій безпеки він назвав є варіант Швеції та Фінляндії, коли на них поширили гарантії 5-ї статті НАТО до офіційного вступу. "Пам’ятаєте, то Туреччина блокувала, то Угорщина блокувала, то були ще якісь позиції по Швеції, і це було по Фінляндії. І тоді НАТО прийняло рішення. Це означає, коли ми отримаємо 100% гарантію безпеки на період до вступу", – сказав Порошенко.

Він також зауважив, що основною складовою таких гарантій є військові контингенти союзників на території України. "Boots on the ground. Американці зараз відмовляються – тоді у нас мають бути військові підрозділи і контингенти Великої Британії, Франції і ще одинадцяти країн, які погодилися направити свої військові контингенти для забезпечення безпеки досягнутого процесу… Це нелегке завдання. Але від цього залежить виживання і існування нашої держави, в якому вигляді вона буде збережена", – пояснив Порошенко.