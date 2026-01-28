Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:25 28.01.2026

Фастівський форум єдності підтримав ідею створення комплексу «Платформа Єдності»

2 хв читати
Фастівський форум єдності підтримав ідею створення комплексу «Платформа Єдності»

У Фастові під час Фастівського форуму єдності та безпекових рішень обговорили ініціативу створення суспільно-культурного комплексу «Платформа Єдності» - простору для безперервної роботи з гуртування українського суспільства.

Одним із ключових елементів ініціативи визначено відбудову вокзального комплексу станції Фастів і переосмислення його ролі - як простору комунікації, історичної пам'яті та сучасного діалогу.

Учасники форуму наголосили, що в умовах війни будь-які управлінські, інфраструктурні та суспільні рішення мають ухвалюватися з урахуванням безпекового виміру - чи посилює рішення безпеку, чи створює додаткові ризики.

У межах заходу відбулося п'ять панельних дискусій за участі представників Верховної Ради України, органів державної влади, місцевого самоврядування, наукової спільноти, громадських організацій, міжнародних партнерів та експертів у сферах безпеки, культури і відновлення.

Підсумком обговорень стало підписання Декларації єдності - спільної позиції учасників форуму, представників органів влади та дипломатичних місій щодо необхідності консолідації зусиль задля відбудови залізничного вокзалу Фастова зі створенням суспільно-культурного комплексу «Платформа Єдності».

Серед ініціаторів і учасників форуму названо народного депутата Олега Дунду, заступника міністра соціальної політики Ілону Гавронську, представників Верховної Ради України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київського національного університету будівництва і архітектури, Національного інституту стратегічних досліджень, Світового Конґресу Українців, Асоціації українських правників, дипломатичних представництв Литви, а також Донецької ОВА, Чугуївської та Бердянської міських рад і інших партнерів.

Учасники форуму подякували мешканцям Фастова за підтримку тилу та Силам оборони України - за забезпечення стійкості держави й протидію російській агресії.

Інформаційним партнером заходу виступило агентство «Інтерфакс-Україна».

Теги: #форум #платформа_єдності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 23.01.2026
Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

01:57 21.01.2026
Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

14:15 15.01.2026
Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

16:40 23.12.2025
Всеукраїнський форум єднання національних спільнот відбувся на Закарпатті

Всеукраїнський форум єднання національних спільнот відбувся на Закарпатті

16:15 17.12.2025
Ukrainian Building Awards 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

Ukrainian Building Awards 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

17:23 14.12.2025
Конференція Petroleum&LPG Ukraine 2025 консолідує ринок пального перед новими викликами

Конференція Petroleum&LPG Ukraine 2025 консолідує ринок пального перед новими викликами

08:59 25.11.2025
Мінспорту з партнерами запустило Платформу національної ідентичності

Мінспорту з партнерами запустило Платформу національної ідентичності

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Понівечена війною шкільна парта з України в Парламентській Асамблеї Ради Європи

Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

Знижки на ліки: на "Аптека 9-1-1"  завжди можна знайти актуальні акції

Пошук роботи за кордоном: гайд з виживання

Офіційна позиція ТОВ НВК "ТЕХАВІАКОМ" щодо блокування роботи та фактичного знищення національного виробника оборонної продукції

Онлайн-кампанія та власний переказ: ОТП БАНК зібрав 4,5 млн грн для Superhumans Center

"Ябко" увійшла до реєстру великих платників податків

Sense Bank представив єдину Дія.Картку для отримання державних виплат

Епіцентр обладнав постійні зони для відпочинку тварин

Мовні пастки Airbnb: Як не «пролетіти» з житлом через Google Translate

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА