Фастівський форум єдності підтримав ідею створення комплексу «Платформа Єдності»

У Фастові під час Фастівського форуму єдності та безпекових рішень обговорили ініціативу створення суспільно-культурного комплексу «Платформа Єдності» - простору для безперервної роботи з гуртування українського суспільства.

Одним із ключових елементів ініціативи визначено відбудову вокзального комплексу станції Фастів і переосмислення його ролі - як простору комунікації, історичної пам'яті та сучасного діалогу.

Учасники форуму наголосили, що в умовах війни будь-які управлінські, інфраструктурні та суспільні рішення мають ухвалюватися з урахуванням безпекового виміру - чи посилює рішення безпеку, чи створює додаткові ризики.

У межах заходу відбулося п'ять панельних дискусій за участі представників Верховної Ради України, органів державної влади, місцевого самоврядування, наукової спільноти, громадських організацій, міжнародних партнерів та експертів у сферах безпеки, культури і відновлення.

Підсумком обговорень стало підписання Декларації єдності - спільної позиції учасників форуму, представників органів влади та дипломатичних місій щодо необхідності консолідації зусиль задля відбудови залізничного вокзалу Фастова зі створенням суспільно-культурного комплексу «Платформа Єдності».

Серед ініціаторів і учасників форуму названо народного депутата Олега Дунду, заступника міністра соціальної політики Ілону Гавронську, представників Верховної Ради України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київського національного університету будівництва і архітектури, Національного інституту стратегічних досліджень, Світового Конґресу Українців, Асоціації українських правників, дипломатичних представництв Литви, а також Донецької ОВА, Чугуївської та Бердянської міських рад і інших партнерів.

Учасники форуму подякували мешканцям Фастова за підтримку тилу та Силам оборони України - за забезпечення стійкості держави й протидію російській агресії.

Інформаційним партнером заходу виступило агентство «Інтерфакс-Україна».