Мінспорту з партнерами запустило Платформу національної ідентичності

Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) спільно з Міністерством молоді та спорту України оголосили про запуск Платформи національної ідентичності.

"Платформа покликана стати простором, де кожен та кожна зможе відкрити для себе історію, культуру, традиції та сучасні досягнення України, а також усвідомити власний зв’язок з українською спільнотою та відповідальність за майбутнє держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, на Платформі вже розміщено: нормативні документи у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; всеукраїнський урок національної ідентичності "Україна - це ти"; освітній курс "Національна ідентичність", створений у мультимедійному міжнародному форматі SCORM; інформацію про офлайн та онлайн заходи щодо національної та громадянської ідентичності.

"Сьогодні, як ніколи, важливо формувати міцну національну ідентичність, особливо серед нашої молоді. Ця платформа - це не просто сайт, це живий організм, який буде розвиватися разом з нашою країною. Це інструмент, який дозволить відчути себе частиною великої історії, усвідомити свою роль у сьогоденні та будувати успішне майбутнє нашої країни. Ми хочемо, щоб кожен громадянин з гордістю сказав: "Я - українець!", і ця платформа допоможе зробити це усвідомлення глибоким та щирим", - додали в Мінспорту.

Зазначається, що Платформа національної ідентичності розроблена як для громадян України, так і для іноземців, які хочуть глибше пізнати Україну.

Ознайомитися з Платформою національної ідентичності можна за посиланням: https://www.identy.org.ua/

