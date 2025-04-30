Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт, а також президентка Українська федерація гімнастики Ірина Дерюгіна звернулися з листом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом відсторонити російську гімнастку Ангеліну Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку.

"У листі українська сторона повідомляє, що за даними видання "Главком" російська гімнастка Ангеліна Мельникова, якій надано нейтральний статус, зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії "Єдина Росія". Крім того, гімнастка проводила так звані "благодійні" тренування для дітей російських окупантів і допомагала збирати кошти для доньки російського військового. На своїй сторінці в соціальній мережі Мельникова також викладала фотографії з літерою "Z" — символом російської агресії. ", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Українська сторона вважає, що дії Мельникової свідчать, що вона підтримує війну проти України та суперечать рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими нейтральний статус можуть отримати лише ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні та не пов'язані з державними органами Росії або Білорусі.

У зв'язку з чим, представники України закликають МОК та FIG розглянути та перевірити інформацію щодо Мельникової та вжити відповідних заходів для відсторонення її від міжнародних змагань, аби унеможливити використання цінностей олімпійського руху для пропаганди війни та зловживання статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN).