Інтерфакс-Україна
Спорт
17:26 30.04.2025

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

2 хв читати
Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт, а також президентка Українська федерація гімнастики Ірина Дерюгіна звернулися з листом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом відсторонити російську гімнастку Ангеліну Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку. 

"У листі українська сторона повідомляє, що за даними видання "Главком" російська гімнастка Ангеліна Мельникова, якій надано нейтральний статус, зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії "Єдина Росія". Крім того, гімнастка проводила так звані "благодійні" тренування для дітей російських окупантів і допомагала збирати кошти для доньки російського військового. На своїй сторінці в соціальній мережі Мельникова також викладала фотографії з літерою "Z" — символом російської агресії. ", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Українська сторона вважає, що дії Мельникової свідчать, що вона підтримує війну проти України та суперечать рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими нейтральний статус можуть отримати лише ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні та не пов'язані з державними органами Росії або Білорусі.

У зв'язку з чим, представники України закликають МОК та FIG розглянути та перевірити інформацію щодо Мельникової та вжити відповідних заходів для відсторонення її від міжнародних змагань, аби унеможливити використання цінностей олімпійського руху для пропаганди війни та зловживання статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN).

Теги: #мінспорту #мок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 02.04.2025
Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

20:08 26.03.2025
Бідний задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

Бідний задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

16:40 24.03.2025
Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

01:04 22.03.2025
Новий президент МОК планує повернути збірну РФ на Олімпіаду – ЗМІ

Новий президент МОК планує повернути збірну РФ на Олімпіаду – ЗМІ

18:08 20.03.2025
Керсті Ковентрі із Зімбабве обрано президенткою Міжнародного олімпійського комітету

Керсті Ковентрі із Зімбабве обрано президенткою Міжнародного олімпійського комітету

09:35 20.03.2025
У Греції оберуть президента Міжнародного олімпійського комітету

У Греції оберуть президента Міжнародного олімпійського комітету

18:22 04.03.2025
Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

20:00 26.02.2025
Міжнародний олімпійський комітет прийняв відставку Баха

Міжнародний олімпійський комітет прийняв відставку Баха

10:11 26.02.2025
Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

14:25 12.02.2025
Мінспорту і НОК не володіє інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство

Мінспорту і НОК не володіє інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство

ВАЖЛИВЕ

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

ОСТАННЄ

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі"

Рада підтримала законопроєкт щодо адаптивного спорту

Усик проведе бій з Дюбуа за пояс абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 12 липня на стадіоні "Вемблі" – ЗМІ

Олімпіада-2028: П'ять нових видів спорту, гендерний паритет у командних змаганнях, нові медальні шанси

На літньому ЄЮОФ-2025 Україну представлятимуть 78 спортсменів у 12 видах спорту

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

Шевченко пов'язує свій програш у виборах у члени виконкому УЄФА з політичними мотивами – УАФ

Сибіга: Тримайте Росію поза спортом, якщо хочете, щоб спорт був "поза політикою"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА