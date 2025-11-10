Україна закликає МОК та Міжнародний союз ковзанярів перевірити порушення "нейтрального статусу" російських спортсменів

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація ковзанярського спорту України звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) із закликом провести всебічну перевірку та вжити невідкладних заходів у зв’язку з підтвердженими фактами грубого порушення рекомендацій щодо "нейтрального статусу" російських спортсменів.

"Українська сторона наголошує: у контексті триваючої широкомасштабної агресії Російської Федерації за підтримки Республіки Білорусь, особи, що публічно демонструють лояльність до режиму агресора, не можуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях - незалежно від задекларованого ними "нейтрального статусу", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зокрема, зазначається, що російська ковзанярка Олександра Саютіна 29 лютого 2024 року була присутня на щорічному зверненні Володимира Путіна до Федеральних зборів; ковзанярка Ксенія Коржова систематично вподобає контент, який героїзує російську армію та пропагує агресію проти України, у тому числі дописи осіб, які перебувають під міжнародними санкціями; ковзаняр Даніїл Найденишев підтримує контакти з військовослужбовцями російських окупаційних військ і поширює публікації із символікою збройних сил РФ.

"Ці факти свідчать про відсутність у зазначених спортсменів будь-яких ознак "нейтральності", визначених МОК. Вони брали участь у пропагандистських заходах, публічно підтримували дії режиму Путіна та пов’язані з ним структури, що безпосередньо причетні до війни проти України", - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року у Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту і шорт-треку.