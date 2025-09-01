Інтерфакс-Україна
Спорт
18:57 01.09.2025

Зеленський: Сподіваюсь, що МОК збереже принципову позицію щодо РФ та Білорусі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та висловив сподівання, що МОК "збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі" та запросив президентку МОК в Україну.

"Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК. На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури і навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава. За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів", - написав він у Телеграмі у понеділок.

Зеленський наголосив, що Росія намагається використовувати "кожну спортивну подію… завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді".

"Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі. Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні", - підсумував президент.

Керсті Ковентрі — зімбабвійська плавчиня, олімпійська чемпіонка. Найбільш титулована олімпійка з Африки. У 2025 році була обрана президенткою МОК.

